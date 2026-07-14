Жители частного сектора Самары задолжали за воду более 56 млн рублей

Отключение применяется только к злостным нарушителям. Фото: «РКС-Самара»

На начало июля 2026 года в Самаре 29 тысяч жителей частного сектора накопили долгов за воду на общую сумму, превышающую 56 миллионов рублей. Из них 4,5 тысяч пользователей задолжали 7,3 миллионов рублей за полив. Об этом сообщает «РКС-Самара».

«Каждый неплательщик рискует остаться без воды и урожая, исчерпав все мягкие меры воздействия. Рекомендуем не доводить ситуацию с задолженностью до крайности. При любом спорном вопросе, желании получить пояснение надо обращаться к специалистам предприятия», – рассказали в пресс-службе.

Некоторым жителям уже начали отключать водоснабжение. Первыми лишились воды те, кто не платил более года или накопил долг больше 10 тысяч рублей. Таких в графике первоочередных отключений 60. Без води остались должники на Линейном переулке и улице Красный Кряжок.

Отключение применяется только к злостным нарушителям. Тогда к долгу добавляется стоимость работ по подключению домов после погашения задолженности в размере не менее 7 тысяч рублей. Срок таких работ достигает пять рабочих дней.

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