Спортивный фестиваль в Самарской области собрал более 1,5 тысяч участников

Маршруты можно было проехать на велосипеде, пробежать, пройти «северной ходьбой» или просто пешком. Фото: предоставлено организаторами

11 и 12 июля в Самарской области прошел 6-й спортивный музыкальный семейный фестиваль «ВТБ Лука Ультра трейл и байк». Он состоялся в селе Ширяево. В нем приняли участие 1500 человек из четырех стран. Самому возрастному участнику было 80 лет, а самому юному - 1,5 года.

«Прошедший в эти выходные фестиваль подарил незабываемые эмоции более чем полутора тысячам участников. Мы продолжим поддерживать мероприятия, которые меняют города и людей, объединяют и вдохновляют. Это наш вклад в здоровье нации, развитие территорий и укрепление корпоративной культуры», — сказал управляющий банком в Самарской области Максим Папков.

Фестиваль объединил поклонников бега, велоспорта и активного отдыха из разных регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и Черногории. Самая многочисленная команда спортсменов представляла Самарскую область. Организаторы подготовили дистанции от 500 м до 100 км для взрослых и детей разного уровня подготовки.

Маршруты можно было проехать на велосипеде, пробежать, пройти «северной ходьбой» или просто пешком. Яркими событиями фестиваля стали ночной и костюмированный забеги, а также концертная программа и фаер-шоу. Для участников фестиваля также был организован вертикальный забег на Монастырскую гору, где установлен Крест Памяти и Покаяния.

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