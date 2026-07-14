Самарский производитель керамогранита нашел резервы для роста производительности при прежних мощностях

ООО «Самарское объединение керамики» завершило первый этап участия в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Фото: Предоставлено "КП".

Еще одно промышленное предприятие Самарского региона - ООО «Самарское объединение керамики» - завершило первый этап участия в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) производитель проанализировал процесс упаковки крупноформатного керамогранита на пилотном участке.

В ходе диагностики выявили ключевые проблемы: задержки из за ожидания поставок сырья и неоптимальную логистику размещения продукции. Для устранения узких мест на заводе внедрят стандарты размещения продукции и полуфабрикатов, а также чек листы сменной передачи - это позволит сократить простои без закупки нового оборудования.

Сейчас на предприятии идет ознакомление коллектива с целями проекта, далее опыт планируют масштабировать на соседние участки. Главная задача - повысить выработку, снизить издержки и укрепить рыночные позиции за счет оптимизации процессов.

- Федеральный проект «Производительность труда» становится ключевым инструментом модернизации промышленности. За семь лет его участниками стали более 230 компаний. Экономический эффект от внедренных методик по всем предприятиям превысил 3 млрд рублей, - подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Он также напомнил результаты по региону в целом: в среднем время производственных процессов сократилось на 33%, запасы незавершенного производства - на 36%, а выработка на одного сотрудника выросла на 37%.

Участие в проекте бесплатное. Подробности — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.