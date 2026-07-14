В Самарской области ликвидацию мазутных озер перенесли на 2027-2029 годы

Контроль за выполнением возложили на минприроды Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области сроки ликвидации мазутных озер перенесли на 2027– 2029 года. Об этом сообщили в измененном постановлении регионального правительства.

«В 2027 – 2029 годах планируем реализовать природоохранный проект по ликвидации жидких токсичных промышленных отходов. Он входит в федеральный проект «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие», – рассказали в правительстве.

Контроль за выполнением возложили на министерство природных ресурсов и экологии Самарской области. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

Напомним, власти Самары подготовили документ о прекращении деятельности на территории Мазутных озер. На их ликвидацию в области нужно 2,5 миллиарда рублей.

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