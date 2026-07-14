В Самаре полностью обновили более 25 участков городских дорог

На проспекте отремонтировали 3 ключевых участка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре дорожная ремонтная кампания 2026 года выполнена на 50%. Полностью привели в порядок более 25 участков городских дорог. Об этом сообщили в администрации города.

«На проспекте Карла Маркса отремонтировали три ключевых участка, их приводят в готовность к приемке», — рассказали в мэрии.

Речь идет об отрезках от Советской Армии до Санфировой (545 м), от Советской Армии до Ново-Вокзальной (714 м) и от Гагарина до Третьего проезда (1380 м). Также в этом году запланирован капитальный ремонт тротуаров: работы пройдут на отрезке от улицы Киевской до улицы Гагарина, а также от улицы 22 Партсъезда до дома № 246.

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