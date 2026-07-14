В Чапаевске в лобовом столкновении автобуса и легковушки пострадали два человека

Госпитализировали водителя легковушки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 13 июля в Чапаевске столкнулись автобус Peugeot Boxer и Hyundai Creta. Авария произошла на 101-м километре автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«44-летний водитель автобуса выехал на встречную полосу, где это запрещено, и врезался в легковой автомобиль. Hyundai Creta двигался со стороны Самары в сторону Саратова», - говорится в сообщении.

В результате ДТП госпитализировали 41-летнего водителя легковушки и 31-летнего пассажира автобуса. Водителю маршрутки оказали разовую медицинскую помощь. Обстоятельства аварии выясняются.

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