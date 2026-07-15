Новые шезлонги и скамейки установили в Загородном парке Самары

ля комфортного отдыха посетителей готовят еще три новые деревянные конструкции. Фото: https://vk.com/id887687686

В Загородном парке Самары появились новые шезлонги, скамейки, а также песочницы для малышей. Об этом в своих соцсетях рассказал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

«Это ручная работа наших специалистов из лесных управлений», – отметил министр.

Впрочем, не все самарцы оценили новшества. В первую же ночь кто-то сломал новую лавочку. Специалисты, конечно, ее восстановят, а вот осадок останется. Артем Ефимов призвал всех отдыхающих уважать друг друга и весь город.

Кроме того, в глубине Загородного парка отсыпают мульчей дорожки. Для комфортного отдыха посетителей готовят еще три новые деревянные конструкции.

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