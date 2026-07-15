Жителей Самары приглашают поучаствовать в проекте «Лето с футбольным мячом»

Проект «Лето с футбольным мячом» в Самарской области продолжается Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Проект «Лето с футбольным мячом» в Самарской области продолжается. Принять в нем участие могут не только спортивные команды, но и все желающие, поучаствовав в специальных творческих конкурсах.

«Это конкурс видеороликов на лучшее владение мячом «Футбольный фристайл», творческий конкурс фотографий «Футбольный болельщик», конкурс рисунков и социальных плакатов «Лето с футбольным мячом в моей жизни», – перечислила пресс-служба администрации Самары.

На конкурсы принимают видео, фото, рисунки и социальные плакаты. Их нужно присылать до 15 августа на почту letofootball@bk.ru. Всем участникам обещают дипломы, а победителям – призы. Лучшие работы определят в конце августа, на финале турнира «Лето с футбольным мячом».

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