Жители Самары стали чаще оплачивать покупки QR-кодами и биометрией

За год количество POS-терминалов увеличилось на 10% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В первом квартале 2026 года самарцы стали активнее использовать для оплаты покупок QR-коды, биометрию и похожие сервисы. Такие данные приводит отделение по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ. За три месяца было совершено более 20 миллионов таких платежей, что на 27% больше, чем годом ранее.

«Этому способствует развитие инфраструктуры для безналичной оплаты. За год количество POS-терминалов увеличилось на 10%, составив 108,5 тысяч единиц», – отметила пресс-служба учреждения.

При этом самарцы стали реже снимать наличные: на 4% меньше, чем было в первом квартале 2025 года.

На 1 апреля 2026 года в Самарской области было выпущено около 11,4 миллионов банковских карт, то есть по четыре карты на каждого жителя губернии.

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