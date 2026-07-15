На улице Каховской в Самаре изъяли 255 литров алкоголя из магазина

В Самаре проверили работу продуктового магазина на улице Каховской. Фото: минпромторг Самарской области

В Самаре сотрудники регионального минпромторга проверили работу продуктового магазина на улице Каховской. Они выявили сразу несколько нарушений, за который на индивидуального предпринимателя составили административные протоколы.

«Изъята алкогольная продукция в количестве 18 единиц общим объемом 254,73 литра», – прокомментировала пресс-служба минпромторга Самарской области.

Предпринимателя обвиняют в нарушении правил продажи алкоголя, нарушении учета в сфере его оборота и непредоставлении сведений об обороте товаров, которые подлежат обязательной маркировке. За это ему грозят штрафы.

В Самаре продолжат выявлять случаи незаконного оборота алкоголя. Сообщать о таких фактах можно по телефону 8-856-2000-123.

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