Эдуард Занковец вернулся в ЦСК ВВС

Эдуард Занковец уже возглавлял команду в прошлом сезоне Фото: ЦСК ВВС

Эдуард Занковец назначен главным тренером самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС. Специалист уже хорошо знаком самарским болельщикам - он возглавлял команду в прошлом сезоне.

«Хоккейный клуб ЦСК ВВС рад сообщить, что Эдуард Занковец назначен главным тренером команды. Желаем Эдуарду Константиновичу успешной работы и достижения желаемого результата вместе с самарскими летчиками!», - поприветствовал клуб наставника в социальных сетях.

Занковец - опытный специалист с богатой хоккейной биографией. Как игрок он выступал за минское «Динамо», «Авангард», «Сибирь», «Торпедо», а также за клубы из Европы. В составе сборной Беларуси участвовал в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Как тренер работал в КХЛ, ВХЛ и национальных командах Беларуси и Казахстана. В его активе - чемпионство в Беларуси, серебро КХЛ и чемпионата России, победа в регулярном сезоне ВХЛ. В последнее время входил в штаб нижегородского «Торпедо».