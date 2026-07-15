Житель Самары хранил в квартире полтора килограмма наркотиков

Наркотики хранил в своей квартире Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Самары направила в суд дело 42-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

«Мужчина через интернет договорился с неустановленными лицами, забрал наркотики из тайников и хранил в своей квартире, чтобы расфасовать. Полицейские пресекли его преступную деятельность», — рассказали в ведомстве.

У самарца правоохранители изъяли свыше 1,5 килограмма запрещенного вещества. Рассмотрение уголовного дела пройдет в Промышленном районном суде Самары. Участники организованной группы, с которыми он вступил в сговор, пока не установлены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал