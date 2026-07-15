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НовостиПроисшествия15 июля 2026 11:16

В селе Самарской области сгорел дачный дом в ночь на 15 июля

В Самарской области горел дачный дом на площади 24 квадратных метра
Елизавета ЖИРНОВА
Огонь тушили с помощью двух стволов Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Огонь тушили с помощью двух стволов Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области ночью на 15 июля загорелся дачный дом в селе Верхнее Санчелеево. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«Сообщение о пожаре в Ставропольском районе поступило в 23:41 14 июля. На место выехали дежурные караулы 30 отряда и сотрудники МЧС. Горел дачный дом на площади 24 квадратных метра», — рассказали в ведомстве.

Огонь тушили с помощью двух стволов «Б». В 00:06 возгорание локализовали, а в 01:16 полностью ликвидировали. Причина пожара устанавливается. Жителей региона призывают соблюдать требования пожарной безопасности и звонить по номерам «101» или «112».

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