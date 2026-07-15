Гигантская парковка площадью с пять футбольных полей может появиться в Самаре

Под парковку хотят отдать земельный участок площадью более 36 тысяч квадратных метров Фото: Дарья ИСАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре могут обустроить гигантскую парковку. Под это хотят отдать земельный участок площадью более 36 тысяч квадратных метров, то есть около пяти стандартных футбольных полей. Общественные обсуждения по поводу новой парковки проводит мэрия.

«Срок проведения общественных обсуждений – с 9 по 30 июля», – говорится в подготовленных мэрией документах.

С 16 по 23 июля в департаменте градостроительства Самары будет работать экспозиция проекта, на которой можно будет ознакомиться с подробной информацией. Поучаствовать в обсуждении можно будет на сайте мэрии, в журнале посетителей экспозиции, также можно отправить письмо в департамент.

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