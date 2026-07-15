В Самарской области построили три новых модульных ФАПа

Пункты размещены с учетом пешеходной доступности. Фото: Минздрав Самарской области

В Самарской области завершено возведение модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Новые объекты здравоохранения появились в трех населенных пунктах Борского района. Об этом сообщает региональный Минздрав.

«Современные условия позволят жителям получать помощь рядом с домом, а фельдшерам – работать комфортно и эффективно», – рассказали в пресс-службе.

В селах Васильевка, Широченка и поселке имени Клары Цеткин сейчас идет подготовка к открытию: монтаж оборудования, расстановка мебели и оформление лицензий. Ввод ФАПов значительно сократит путь к врачу для жителей отдалённых территорий.

Пункты размещены с учетом пешеходной доступности, что особенно важно для пожилых людей и семей с детьми. Объекты возведены как за счет регионального бюджета, так и в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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