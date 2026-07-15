В самарскую колонию пытались пронести телефон и наушники

Нарушителю могут назначить штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей Фото: УФСИН по Самарской области

В ИК-6 УФСИН России по Самарской области предотвратили попытку передачи запрещенных предметов. Сотрудники обнаружили их при досмотре машины на КПП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

«Были изъяты сотовый телефон, беспроводные наушники и блок питания. В отношении мужчины, который пытался их передать, составили протокол об административном правонарушении», — рассказали в ведомстве.

Нарушителю могут назначить штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей, а переданные предметы конфискуют. В УФСИН напомнили, что передача средств связи находящимся под стражей запрещена и влечет серьезную ответственность.

Напомним, осужденному пытались передать три телефона в упаковке сока. Также в исправительную колонию Самары пытались незаконно передать мобильные телефоны.

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