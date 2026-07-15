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НовостиОбщество15 июля 2026 12:42

В Самаре проверили ход строительства ЖК «Космолет»

Заместитель прокурора области лично выехал на стройплощадку в Самаре
Елизавета ЖИРНОВА
Ход строительства остается на постоянном контроле Фото: прокуратура Самарской области

Ход строительства остается на постоянном контроле Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура Самарской области взяла на контроль строительство жилого комплекса «Космолет». 15 июля на площадку выехал первый заместитель прокурора области совместно с прокурором Советского района. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«На месте заслушали доклад застройщика о ходе работ. Особое внимание уделили срокам ввода объекта и устранению отставаний от графика», — рассказали в ведомстве.

По итогам визита обозначили вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения с участием госстройнадзора и минстроя региона. Предложения направят в эти ведомства для ускорения работ. Ход строительства остается на постоянном контроле прокуратуры.

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