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НовостиОбщество15 июля 2026 12:54

Растения для набережной Самары начнут выращивать в отдельном питомнике

В Самаре решили создать питомник растений для набережной
Ирина МОРСКАЯ
Сейчас ведется планировка и разбивка местности.

Сейчас ведется планировка и разбивка местности.

Фото: администрация Самары.

В Самаре решили выращивать растения для озеленения набережной в отдельном питомнике. Он будет создан в районе стрелки рек Волги и Самары. На территории около 3 гектаров планируется выращивать более 1000 деревьев, предпочтение отдадут хвойным породам. Об этом сообщили в городской администрации.

«Мы делаем питомник, чтобы при рациональном расходовании средств заменить плохие деревья на набережной. Они массово высаживались в 60-70-е годы, а сейчас самое время сделать все необходимое, чтобы наши дети и внуки видели территорию вдоль Волги такой же парадной», – рассказал руководитель департамента ГХиЭ Самары Евгений Владимирский.

Сейчас ведется планировка и разбивка местности, подготовка грунта. Высадку саженцев собираются начать уже в сентябре. Приоритетом станет выращивание крупномеров. Там же можно будет уделять внимание рассаде однолетних и многолетних цветущих растений.

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