Жители Самарской области смогут получить компенсацию ущерба от мошенников

Решение можно оспорить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самарской области смогут вернуть деньги, украденные телефонными мошенниками. Соответствующий механизм разработало Минцифры. Об этом сообщили в «BFM Кубань».

«Человек обращается в банк. Там проверяют, могла ли кредитная организация остановить подозрительный перевод. Если банк действовал корректно, он направляет обращение оператору связи», — говорится в сообщении.

Оператор проверяет, мог ли он вовремя заблокировать подозрительный номер. При ошибке оператор выплачивает компенсацию.

Срок возмещения ущерба до 30 дней, а при переводах за границу до 60 дней. Решение можно оспорить. Право на компенсацию закреплено во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством, который президент подписал в июне.

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