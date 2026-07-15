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НовостиОбщество15 июля 2026 13:24

В Самарской области лесная охрана провела более 5000 рейдов за полгода

Сотрудники служб выявили десятки нарушений правил пожарной безопасности в Самарской области
Елизавета ЖИРНОВА
С начала года завели 92 административных дела

С начала года завели 92 административных дела

Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области за первое полугодие лесная охрана провела свыше 5000 рейдов. Патрули ежедневно выходят на маршруты. Об этом сообщили в региональном министерстве природы.

«Всего 632 маршрута, их протяженность более 60 тысяч километров. Ежедневно на патруль выходят до 30 групп, в каждой минимум два сотрудника лесного хозяйства», — рассказали в ведомстве.

С начала года завели 92 административных дела, а сумма штрафов превысила 1 миллион рублей. Чаще всего нарушают правила пожарной безопасности в условиях особого режима, который действует в регионе до 15 октября.

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