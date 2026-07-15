Рейсы из Самары направили на запасные аэродромы из-за грозы в Екатеринбурге

Пассажиров просят отслеживать статус рейсов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пассажиры рейсов из Самары столкнулись с задержками в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Из-за сильной грозы самолеты не смогли приземлиться в пункте назначения. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сильная гроза над нашим аэропортом вмешалась в планы авиакомпаний. Самолеты из Самары, Хабаровска и Москвы по решению экипажей ушли на запасные аэродромы в Тюмень и Челябинск», — рассказали в пресс-службе.

Отслеживайте статус рейсов на онлайн-табло на сайте аэропорта или на сайтах авиакомпаний. Информация также доступна на табло в терминалах.

Напомним, на Екатеринбург обрушился сильнейший ливень и шквалистый ветер.

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