В Самаре задержали мужчину с крупной партией наркотика весом более 500 граммов

На мужчину завели уголовное дело Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре полицейские задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Задержание прошло в Красноглинском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Мужчина вел себя странно, нервно оглядывался и вызывал подозрение. В кармане у него нашли сверток, перемотанный липкой лентой, и телефон с координатами «закладок»», — рассказали в ведомстве.

Полицейские нашли и изъяли свертки в обозначенных местах. По результатам экспертизы в них оказалось наркотическое вещество, общая масса превысила 500 граммов, что считается особо крупным размером.

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