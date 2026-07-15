В Самарской области прошел молодежный спринт «Первый миллион»

Начинающие предприниматели смогли презентовать свои проекты Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области на площадке регионального центра «Мой бизнес» прошел молодежный спринт «Первый миллион». Участниками стали более ста студентов и начинающих предпринимателей.

«Молодежное предпринимательство – это стратегический ресурс для экономики региона. Наша задача – создать молодым людям максимально комфортные условия для старта», – подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Для участников организовали ярмарочный городок, деловую сессию «С чего начинали» и квест «Маршрут к миллиону». Начинающие предприниматели смогли презентовать свои проекты и получить обратную связь.

Также на мероприятии подписали соглашение между центром и сообществом «Росмолодежь. Предпринимай». Сегодня в регионе молодым бизнесменам доступны консультации, образовательные программы, коворкинг и льготные финансовые программы.

Поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

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