В самарском онкодиспансере провели более 400 исследований на новом ангиографе

Аппарат обрабатывает снимки в высоком качеств Фото: минздрав Самарской области

В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере с начала года провели более 400 исследований на многофункциональном ангиографическом комплексе. Аппарат позволяет совмещать диагностику и лечение в режиме реального времени. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Основное преимущество ангиографа в скорости работы. Аппарат обрабатывает снимки в высоком качестве и строит трехмерную модель. Это позволяет определять локализацию опухоли и подавать химиопрепарат напрямую в питающий сосуд», – говорится в сообщении.

Вмешательства проводят под рентгенологическим и ультразвуковым контролем. Комплекс анализирует данные МРТ и КТ, что помогает выбрать верную тактику лечения. Ангиографию чаще всего используют при раке почки, печени и головного мозга. Аппарат также подходит для биопсий и радиочастотных абляций.

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