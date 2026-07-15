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НовостиПроисшествия15 июля 2026 16:04

В Самаре конфисковали у мужчины более 440 тысяч рублей за сбыт наркотиков

В Самаре парень пытался сбыть свыше 88 граммов запрещенного вещества
Елизавета ЖИРНОВА
Конфисковать деньги в доход государства

Конфисковать деньги в доход государства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре областной суд конфисковал у 22-летнего мужчины более 441 тысячи рублей. Средства мужчина получил, пытаясь сбыть наркотики. Районный суд ранее отказался их изымать, но прокуратура добилась пересмотра приговора. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Самарской области.

«Органы предварительного расследования установили, что парень получил от неустановленного лица вознаграждение в сумме, превышающей 440 тысяч рублей. Однако суд первой инстанции не усмотрел оснований для их конфискации», — рассказали в ведомстве.

Житель признан виновным в попытке незаконного сбыта наркотиков. В составе организованной группы летом 2025 года он купил свыше 88 граммов запрещенного вещества. Мужчину задержали полицейские. Суд приговорил его к семи годам в колонии строгого режима. Прокурор обжаловал приговор, и областной суд постановил конфисковать деньги в доход государства.

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