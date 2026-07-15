В Самаре конфисковали у мужчины более 440 тысяч рублей за сбыт наркотиков

Конфисковать деньги в доход государства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре областной суд конфисковал у 22-летнего мужчины более 441 тысячи рублей. Средства мужчина получил, пытаясь сбыть наркотики. Районный суд ранее отказался их изымать, но прокуратура добилась пересмотра приговора. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Самарской области.

«Органы предварительного расследования установили, что парень получил от неустановленного лица вознаграждение в сумме, превышающей 440 тысяч рублей. Однако суд первой инстанции не усмотрел оснований для их конфискации», — рассказали в ведомстве.

Житель признан виновным в попытке незаконного сбыта наркотиков. В составе организованной группы летом 2025 года он купил свыше 88 граммов запрещенного вещества. Мужчину задержали полицейские. Суд приговорил его к семи годам в колонии строгого режима. Прокурор обжаловал приговор, и областной суд постановил конфисковать деньги в доход государства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал