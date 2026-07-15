В Самарской области мопед столкнулся с электросамокатом

Он неверно выбрал скоростной режим Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области 14 июля столкнулись мопед и электросамокат. В аварии пострадал 11-летний водитель электросамоката. Он сам обратился в больницу, где врачи назначили ему амбулаторное лечение. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«15-летний водитель мопеда Darex двигался со стороны улицы Кооперативной в направлении улицы Специалистов. Он неверно выбрал скоростной режим и совершил столкновение с электросамокатом Kugoo Max Speed», — рассказали в ведомстве.

ДТП произошло днем в Кинельском районе, в 14:40.

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