В Самаре взыскали с работодателя 6 млн рублей в пользу пострадавшего рабочего

Несчастный случай произошел на промышленном предприятии

В Самаре суд обязал работодателя выплатить 6 млн рублей сотруднику, пострадавшему на производстве. Мужчина получил тяжелые травмы в августе 2025 года. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Результаты расследования показали, что несчастный случай произошел из-за нарушения работодателем требований об охране труда. В связи с этим прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда», — рассказали в надзорном ведомстве.

Несчастный случай произошел на промышленном предприятии. Во время подъема опалубки краном она упала на рабочего. Пострадавший получил множественные переломы. Суд иск удовлетворил. Решение пока не вступило в законную силу, его могут обжаловать.

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