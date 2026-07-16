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НовостиОбщество16 июля 2026 4:09

Ранним утром 16 июля в Самарской области объявил беспилотную опасность

Самарцев предупредили об опасности атаки беспилотников
Александра ТАЙБАТРОВА
Самарцев призывают быть бдительными

Самарцев призывают быть бдительными

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области ранним утром 16 июля объявили беспилотную опасность. Об этом около 04.00 в своем канале в МАКС написал губернатор Вячеслав Федорищев.

«Телефон экстренных служб 112», – напомнил глава региона.

Также в Самарской области вводили ограничения в аэропорту Курумоч. Но сейчас воздушная гавань уже принимает и отправляет самолеты, постепенно возвращается к привычному режиму работы.

Самарцев призывают быть бдительными. Если вы заметили на улице подозрительный объект, напоминающий упавший БПЛА или его обломки, не подходите близко, а сразу сообщайте в экстренные службы.

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