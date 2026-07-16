В Самаре проверили ход ремонта в школах

Комиссия посетила три ключевых объекта. Фото: пресс-служба «ЕР»

Осталось полтора месяца до начала нового учебного года, в Самаре продолжается ремонт школ. Как идут работы, проверили министр образования Виктор Акопьян, глава Самары, член президиума регполитсовета партии «Единая Россия» Иван Носков, зампредседателя правительства региона Регина Воробьева, депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин. Они посетили три ключевых объекта: лицей «Созвездие» №131, дошкольное отделение школы №35 и два корпуса школы №36.

«Благодарен министерству и мэрии за комплексный подход к ремонту. Ребята и педагоги должны находиться в комфортных условиях», – сказал Александр Живайкин.

Здание лицея отремонтировано на 80%, но благоустройство территории еще не началось. Работы рассчитывают завершить до 25 августа. Ремонт в корпусах школы №36 завершили на 55% и 60%, между ними уже установили универсальную спортивную площадку. Готовность дошкольного отделения школы №35 оценивают в 70%, после завершения работ здесь будут готовы принять 120 ребят.

Министр образования Виктор Акопьян напомнил, что по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в этом году на ремонт образовательных учреждений выделили более трех миллиардов рублей.

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