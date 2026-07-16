Самарским родителям разъяснили правила зачисления в 10-й класс

Право на получение среднего общего образования гарантировано Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Минпросвещения разъяснило правила приема самарских школьников в 10-й класс. Каждый выпускник 9-го класса имеет право продолжить учебу в школе или колледже. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

«Право на получение среднего общего образования гарантировано Конституцией РФ. Доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников 9-х классов без исключения», — рассказали в ведомстве.

Школы могут проводить профильное обучение с углубленным изучением предметов. В таком случае они вправе проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания. Если ученик успешно прошел испытания, ему не могут отказать в зачислении.

Если в школе, где ребенок окончил 9-й класс, нет мест, местные власти обязаны найти место в другой школе. Родители могут обратиться в Минпросвещения через горячую линию или общественную приемную на сайте.

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