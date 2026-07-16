В Самарской области появится экотропа на Подвальских террасах

При обустройстве территории главное сохранить уникальный ландшафт Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области планирую создать экологическую тропу на Подвальских террасах, протяженность которой достигнет примерно 8 км. Вопрос рассмотрели на круглом столе в областном министерстве природных ресурсов и экологии. Об этом сообщила «Самарская газета».

«Инициатором создания тропы выступил глэмпинг из села Подвалье», — говорится в сообщении.

В планах возвести визит-центр у входа: там посетителям будут рассказывать о редких животных и растениях. Дополнительно оборудуют зону отдыха, поставят туалеты и навигационные указатели. При этом от капитального строительства и укладки асфальта откажутся. Проект экологической тропы одобрили минприроды и минтуризма области.

По словам замминистра туризма, глэмпинг уже привлек большое количество гостей к террасам, но инфраструктура пока недостаточно организована. Новый проект призван навести порядок и сделать территорию удобнее для посетителей.

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