Более 60% самарцев уходят с новой работы в первые полгода

73 % опрошенных стали тщательнее изучать работодателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области свыше 60 % людей уходили с нового места работы в течение первых шести месяцев, чаще всего из-за того, что реальность не соответствовала ожиданиям. Об этом сообщили аналитики hh.ru и сервиса Dream Job.

«64 % работников уже в первый месяц осознавали, что не останутся на новом месте. При этом 23 % принимали такое решение в течение первой недели, а 10 % в день выхода на работу. В 87% случаев люди увольнялись по собственному желанию», – говорится в сообщении.

Чаще всего о смене работы размышляли сотрудники в возрасте 35–44 лет, их доля составила 38 %. Больше всего увольнений зафиксировали в трех сферах: в автомобильном бизнесе (50 %), маркетинге (47 %) и HR (46 %).

Основными причинами ухода стали вопросы оплаты труда – зарплата, выплаты и бонусы (20 %), высокая нагрузка (15 %) и неудобный график с переработками (12 %). После подобного опыта 73 % опрошенных стали тщательнее изучать работодателей перед тем, как устроиться на работу.

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