Более 230 компаний Самарской области улучшают производство с помощью бережливых технологий

Около 70% компаний-участников федпроекта в Самарской области представляют обрабатывающие производства. Фото: предоставлено РЦК СО

В Самарской области 231 компания уже использует инструменты бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В их числе – заводы, сельхозпредприятия, строительные организации, транспортные компании и торговые сети. Проект объединяет желание работать эффективнее без значительных капиталовложений.

Как сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли, 70% участников – это обрабатывающие производства, 13% – сельское хозяйство, 4% – строительство, 3% – транспорт, 8% – торговля, 2% – ЖКХ.

В 2026 году пилотный этап успешно завершили несколько ключевых предприятий. Тольяттинский «Ампресс», выпускающий автокомпоненты, сократил время производства на 23%. Отрадненский переработчик алюминия «Реметалл» увеличил выработку на 25%. Самарский производитель лодок «Катер» ускорил сборку на 30%. К обучению приступили сельхозпредприятие «Купинское» из Безенчукского района и МП «Тольяттинское троллейбусное управление». На этапе диагностики – «Молочный край» из Красного Яра, «Самарское объединение керамики» и тольяттинский «КПД». Совсем недавно к проекту присоединилась компания «Канистра.ру» из Чапаевска, выпускающая пластиковую тару.

В среднем по региону внедрение бережливых технологий позволило сократить время производственных процессов на 34%, уменьшить запасы незавершённого производства на 36% и повысить выработку на одного сотрудника на 37%. Совокупный экономический эффект превысил 3 миллиарда рублей.

«Федеральный проект «Производительность труда» работает по всей стране уже несколько лет, и Самарская область – один из лидеров по числу участников и качеству внедрения, – подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. - Люди начинают видеть проблемы и предлагать решения. Это и есть главная цель – сделать предприятия сильнее, а экономику региона устойчивее».

Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что рост производительности – это прямая инвестиция в социальное развитие: увеличение зарплат сотрудников и стабильные поступления в бюджет региона.