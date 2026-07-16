В Тольятти пройдет VI ретрофестиваль «ЖИГУЛИ»

Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП
В Тольятти 18 июля пройдет VI ретрофестиваль «ЖИГУЛИ». Мероприятие состоится в Парковом комплексе истории техники имени Сахарова, вход для всех свободный. Об этом сообщили организаторы.
«Фестиваль станет точкой притяжения для поклонников автоистории. На площадке будут работать семейные и детские зоны, пройдут тематические активности. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа», — говорится в сообщении.
Для гостей подготовили выступление ансамбля, конкурс ретрокараоке и гастрофестиваль. Также пройдут показ и конкурс ретромоды, автродео и детская программа с аниматорами.
Участников выставки исторической техники и ретроралли ждут на регистрацию на сайте ladahistory.com. Мероприятие проводят при поддержке Минтуризма Самарской области, администрации Тольятти и «АВТОВАЗа».
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