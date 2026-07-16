Ресурсоснабжающая компания Самары закупила новое оборудование в лабораторию

Качество природной и питьевой воды мониторят по более чем 70 разным показателям. Фото: «РКС-Самара»

В испытательный центр качества природной и питьевой воды «РКС-Самара» закупили атомно-абсорбционный спектрометр для проведения исследований на содержание металлов. Более современный и технологичный прибор позволит повысить качество и скорость анализов воды.

«Обновление лабораторного оборудования проводится регулярно, это важный критерий для обеспечения высокого качества при очистке и подготовке питьевой воды для Самары», – рассказали в пресс-службе компании.

Качество природной и питьевой воды мониторят по более чем 70 разным показателям. Проверка на содержание хлора проводится каждый час. Всего за полгода на предприятии выполнили 101 375 плановых анализов.

В мае 2026 года федеральная экспертиза подтвердила, что лаборатория соответствует всем требованиям и критериям аккредитации. Дополнительный санитарный надзор за ее работой ведет Роспотребнадзор по Самарской области.

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