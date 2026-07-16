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НовостиОбщество16 июля 2026 13:28

Турпоток в Самару вырастет благодаря новым отелям

В Самаре дефицит гостиничного фонда достигает 30 %
Елизавета ЖИРНОВА
Расширение гостиничного фонда способно увеличить число гостей

Расширение гостиничного фонда способно увеличить число гостей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре дефицит гостиничного фонда достигает 30 %, сообщил глава города Иван Носков во время встречи с волонтерами, которые помогали жителям голосовать по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает «Самарская газета».

«Если изменить ситуацию с отелями, то в городе вырастет туристический поток. Самара по сравнению со многими другими городами выигрывает в плане медицинских учреждений. Это хорошее подспорье для развития медицинского туризма», — говорится в сообщении.

Нехватка мест в гостиницах тормозит рост турпотока, при этом город может предложить туристам развитую медицинскую инфраструктуру. Расширение гостиничного фонда способно увеличить число гостей, в том числе тех, кто приезжает за медицинскими услугами.

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