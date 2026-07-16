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НовостиОбщество16 июля 2026 13:31

Оранжевый уровень опасности объявили из-за ливня в Самарской области 17-18 июля

Жителей Самарской области предупредили о сильном дожде
Ирина СИНЕГУБОВА
Жителям разослали штормовое предупреждение.

Жителям разослали штормовое предупреждение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, в Самарской области пройдут сильные дожди. Непогода задержится вплоть до следующего дня. Жителям разослали штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«Объявлен оранжевый уровень опасности. Днем 17 июля с сохранением ночью 18 июля локально в регионе ожидается сильный ливень, очень сильный дождь», – предупредили в Приволжском УГМС.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в дождь ухудшается сцепление между колесами и дорогой и возрастает риск аквапланирования, когда автомобиль начинает скользить по поверхности воды. Чем быстрее движется транспорт, тем меньше времени у протектора на отвод воды.

Поэтому рекомендуется при вождении допускать только плавное ускорение, постепенное торможение, мягкие повороты руля и заблаговременное снижение скорости.

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