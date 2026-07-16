В Самаре контроль за пожарной безопасностью усилен

Запрещено жечь сухую траву, разводить костры и сжигать мусор Фото: администрация Самары

В Самаре усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. С начала особого противопожарного режима члены административных комиссий провели 229 рейдов и составили 44 протокола на общую сумму 989 тысяч рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

«Сотрудники служб проверили более 4,5 тысяч источников противопожарного водоснабжения. Неисправные гидранты отремонтируют в течение года. Также с начала года снесли 17 аварийных строений, которые представляли угрозу безопасности», — говорится в сообщении.

Для защиты отдаленных поселков заключили соглашения с двумя добровольными пожарными командами. Они совершили 13 выездов на тушение пожаров и провели 57 инструктажей с жителями. Особый противопожарный режим действует в Самаре с 15 апреля по 31 октября. В этот период запрещено жечь сухую траву, разводить костры и сжигать мусор.

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