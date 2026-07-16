В Самаре признаны недействительными 8 контрактов на поставку медоборудования

Решение нижестоящего суда отменили Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре прокуратура добилась признания недействительными 8 государственных контрактов на поставку медицинского оборудования. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд вынес решение о взыскании с поставщика 4,4 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Заказчик заключил контракты с единственным поставщиком, разделив идентичные работы на отдельные закупки. Каждая из них стоила менее 600 тысяч рублей, что позволило избежать проведения конкурентных процедур», — пояснили в надзорном ведомстве.

Первоначально Арбитражный суд Самарской области отказал в иске прокуратуры. Суд посчитал, что поставляемый товар неоднородный, а нарушения при формировании лотов отсутствуют. Прокуратура обжаловала это решение и апелляционная инстанция признала доводы ведомства убедительными, решение нижестоящего суда отменили.

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