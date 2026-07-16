В Самарской области 28 проб мясной продукции не прошли проверку

Ситуация с качеством мясной продукции остается на контроле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области за 6 месяцев 2026 года исследовали 552 пробы мясной продукции. В ходе производственного контроля выявили, что 28 из них не соответствовали требованиям технического регламента. В торговую сеть продукция не поступала. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«За выявленные нарушения санитарных требований и требований технических регламентов составлено 34 протокола. По ним вынесены постановления на общую сумму 215 тысяч рублей, а по 7 протоколам назначены предупреждения», — рассказали в ведомстве.

Из 29 несоответствующих проб 28 не прошли проверку по микробиологическим показателям, еще одна по физико-химическим. Всего сотрудники ведомства проверили продукцию по 7 категориям: санитарно-химические, физико-химические показатели, наличие ГМО, микробиология, содержание антибиотиков, радиология и паразитология. Ситуация с качеством мясной продукции остается на контроле управления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал