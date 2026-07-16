В Новокуйбышевской больнице заработал современный томограф

Оборудование позволяет обнаруживать очаги нарушения кровообращения Фото: минздрав Самарской области

В Новокуйбышевской центральной городской больнице начали проводить магнитно-резонансную томографию. Аппарат МРТ поступил в медучреждение благодаря решению губернатора Самарской области. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«МРТ проводят в комфортных условиях, длительность процедуры 25–30 минут. Исследование доступно как амбулаторным, так и стационарным пациентам», – говорится в сообщении.

Жители Новокуйбышевска и близлежащих территорий раньше были вынуждены ездить на МРТ в Самару, а теперь могут пройти качественную диагностику в своем городе. За первую неделю работы выявили 5 острых нарушений мозгового кровообращения, а также патологии опорно-двигательного аппарата. Оборудование позволяет обнаруживать очаги нарушения кровообращения на ранних стадиях.

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