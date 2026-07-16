Круизная компания в Самарской области заплатит 150 тысяч рублей за нарушения

Нарушения выявили на четырех теплоходах Фото: Светлана АФАНАСЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд оштрафовал круизную компанию на 150 тысяч рублей. Нарушения выявили на четырех теплоходах, которые перевозят пассажиров по Волге. Там не соблюдали требования к хранению горюче-смазочных материалов и эксплуатации электроприборов. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«Такие нарушения влияли на состояние пожарной безопасности судов и могли повлечь аварийные ситуации. По требованию прокуратуры компания приняла меры и все устранила», — рассказали в надзорном ведомстве.

Арбитражный суд Самарской области привлек перевозчика к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов и назначил штраф.

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