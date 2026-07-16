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НовостиПроисшествия16 июля 2026 15:45

В Самарской области перевозчика оштрафовали за неисправные автобусы

Пять автобусов вышли на маршруты с техническими проблемами в Самарской области
Елизавета ЖИРНОВА
Все нарушения устранили

Все нарушения устранили

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области перевозчика оштрафовали на 89 тысяч рублей. В мае 2026 года компания выпустила на линию пять автобусов с техническими неисправностями в Волжском районе. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«На огнетушителях не было сведений о проверке, у одного автобуса треснуло лобовое стекло и не работала подсветка номера. Водители нарушали режим труда и отдыха, не нормируя время за рулем», — рассказали в надзорном ведомстве.

Перевозчику внесли представление и завели административные дела по трем статьям: за выпуск на линию транспорта с неисправностями, за нарушение правил пользования тахографами и за нарушение режима труда и отдыха водителей. Все проблемы устранили, техническое состояние транспорта привели в порядок.

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