Жительница Самары перевела мошенникам 10 тысяч рублей за вальтрап

Продавец перестал выходить на связь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 38-летняя местная жительница перевела мошенникам 10 тысяч рублей. Она хотела купить вальтрап, покрывало для лошади. Женщина оплатила товар по реквизитам продавца, но покупка так и не пришла. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Продавец перестал выходить на связь. Женщина поняла, что столкнулась с мошенниками, и обратилась в полицию, завели уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Полицейские советуют жителям быть осторожными при онлайн-покупках с предоплатой. Важно проверять продавцов, изучать отзывы и не переводить деньги на подозрительные счета.

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