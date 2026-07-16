Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июля 2026 16:01

Жительница Самары перевела мошенникам 10 тысяч рублей за вальтрап

Самарчанка купила покрывало для лошади, но товар так и не получила
Елизавета ЖИРНОВА
Продавец перестал выходить на связь

Продавец перестал выходить на связь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 38-летняя местная жительница перевела мошенникам 10 тысяч рублей. Она хотела купить вальтрап, покрывало для лошади. Женщина оплатила товар по реквизитам продавца, но покупка так и не пришла. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Продавец перестал выходить на связь. Женщина поняла, что столкнулась с мошенниками, и обратилась в полицию, завели уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Полицейские советуют жителям быть осторожными при онлайн-покупках с предоплатой. Важно проверять продавцов, изучать отзывы и не переводить деньги на подозрительные счета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал