В Самаре водитель Hyundai Solaris перевозил пассажиров вне салона автомобиля

В отношении местного жителя составили административные материалы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре полицейские привлекли к ответственности 24-летнего водителя Hyundai Solaris, который перевозил пассажиров вне салона автомобиля на улице Челюскинцев. Нарушение выявили при мониторинге интернета, в сети обнаружили видео с происшествием. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Безответственное поведение на дороге может привести к трагическим последствиям. Нарушителям грозит административная ответственность», — говорится в сообщении.

В отношении местного жителя составили административные материалы. Его наказали за перевозку людей вне кабины и за нарушение правил применения ремней безопасности.

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