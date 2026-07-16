Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июля 2026 16:16

В Самаре водитель Hyundai Solaris перевозил пассажиров вне салона автомобиля

В Самаре нашли нарушителя по видео в интернете и привлекли к ответственности
Елизавета ЖИРНОВА
В отношении местного жителя составили административные материалы

В отношении местного жителя составили административные материалы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре полицейские привлекли к ответственности 24-летнего водителя Hyundai Solaris, который перевозил пассажиров вне салона автомобиля на улице Челюскинцев. Нарушение выявили при мониторинге интернета, в сети обнаружили видео с происшествием. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Безответственное поведение на дороге может привести к трагическим последствиям. Нарушителям грозит административная ответственность», — говорится в сообщении.

В отношении местного жителя составили административные материалы. Его наказали за перевозку людей вне кабины и за нарушение правил применения ремней безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал