Каждый четвертый офисный работник в Самаре ссорится из-за кондиционеров

У 60 % сотрудников не возникает споров из‑за температуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 25% офисных работников рассказали о конфликтах из-за кондиционеров. Опрос провел сервис по поиску работы SuperJob.

«60 % сотрудников сообщили, что в их офисе не возникает споров из-за температуры. При этом климатическая техника отсутствует в помещениях, где трудится 15 % опрошенных», — говорится в сообщении.

Женщины чаще мужчин конфликтуют из-за кондиционеров, 28% против 22%. Сотрудники старше 45 лет ссорятся чаще более молодых коллег, 30% против 21%. Разногласия возникают у 27% работников с высшим образованием и 23% со средним. Среди горожан с доходом от 150 тысяч рублей в месяц о перепалках сообщили 34%, а среди тех, кто зарабатывает меньше, реже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал