Два человека пострадали в ДТП с опрокинувшейся машиной в Тольятти

Их доставили в медицинское учреждение Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали два человека. Авария произошла в 02:40 на улице Комзина у дома № 2А. Водитель Nissan допустил опрокидывание автомобиля, после чего машина врезалась в световую опору. Пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«По предварительным данным, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части», — отметили в полиции.

За рулем Nissan находился 22-летний парень, который двигался по улице Комзина со стороны Лесопаркового шоссе в направлении улицы Родины. Пострадали пассажиры: 20-летняя девушка и 24-летний парень. Их доставили в медицинское учреждение.

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