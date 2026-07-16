В Самаре назвали условия для проведения танцевальных мероприятий на набережной

После поступления документов в учреждение мероприятия могут быть возобновлены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самары пожаловались на запрет танцевальных мероприятий на набережной, однако организатор обращалась в МАУ «Самарская набережная» для согласования выступлений и мастер-классов. В учреждении ей подробно объяснили, какие документы необходимо предоставить для возобновления занятий. Об этом сообщили в администрации города.

«После поступления документов в учреждение мероприятия могут быть возобновлены. Все выступления на самарской набережной проводятся с соблюдением мер общественной безопасности», — отметили в мэрии.

Мероприятия должны проходить без помех для отдыхающих и с соблюдением правил пользования общественным пространством. Как только организатор предоставит все необходимые бумаги, танцы на набережной возобновятся.

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