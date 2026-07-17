Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самарской области 17 июля объявили ракетную опасность. Об этом примерно в 07.00 в своем канале в МАКС написал губернатор Вячеслав Федорищев, эта информация появилась в официальном приложении МЧС.
«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», – призвал глава региона самарцев и напомнил, что к окнам подходить опасно.
Если ракетная опасность застала вас в транспорте или на улице, нужно как можно скорее отправиться в ближайшее укрытие или безопасное место, например, в подъезд или подземный переход. В экстренных случаях звоните 112.
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