В Самарской области школьники будут изучать ОБЗР по новой системе

В основе обучения практические навыки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области с 1 сентября школьники начнут изучать обновленный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» по новой системе. Вместо модульной программы введут два обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка», каждый рассчитан на 34 часа. Об этом сообщили в «ТАСС».

«Приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года для учеников, переведенных в 8-й класс и принятых в 10-й класс в 2026/27 учебном году», — говорится в сообщении.

В основе обучения практические навыки: школьники научатся обеспечивать личную безопасность в быту, городе, природе и онлайн-среде, а также сформируют осознанное отношение к безопасности страны. Проект приказа Минпросвещения уже опубликовали на Федеральном портале нормативных правовых актов.

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